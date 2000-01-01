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Король Саудии подтвердил поддержку палестинцев | Фото: The White House/Flickr03.04 15:49   MIGnews.com

Король Саудии подтвердил поддержку палестинцев

Вслед за кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом Аль Саудом, монарх королевства подтвердил поддержку Эр-Рияда палестинскому государству.

Как передает саудовское агентство SPA, в ходе состоявшейся вечером 2 апреля телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом король Салман подчеркнул необходимость продвижения мирного процесса и подтвердил "твердую позицию королевства в отношении палестинского вопроса и законных прав палестинского народа на свое независимое государство с Иерусалимом в качестве столицы".

Напомним, что несколько ранее в интервью изданию The Atlantic его сын заявил, что "еврейский народ имеет право на национальное государство, по меньшей мере, на части земли, принадлежавшей его предкам", отметив также, что "и палестинцы, и израильтяне имеют право на собственную землю".

При этом стоит напомнить о том факте, что официально Саудовская Аравия все еще не признала Еврейское государство.
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