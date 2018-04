03.04 12:31 MIGnews.com

Нетаниягу обвинил активистов и ЕС в давлении на Руанду

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В последние несколько недель на правительство Руанды оказывалось очень большое давление со стороны Европейского союза и фонда The New Israel Fund.Об этом во вторник, 3 апреля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сообщает The Times of Israel На своей странице в Facebook глава правительства написал, что именно из-за этого давления власти Руанды были вынуждены отклонить поступившее от правительства Израиля предложение о высылке в Руанду тысяч нелегальных мигрантов из разных стран Африки, которые сейчас находятся на территории израильского государства.В конечном итоге, Руанда отказалась принимать нелегалов, депортированных из Израиля, подчеркнул премьер.Ранее СМИ писали, что правительство Израиля планирует реализовать план по принудительной депортации 38 тысяч мигрантов (в основном – выходцев из Эритреи и Судана) посредством их депортации в Руанду или Уганду.Напомним, сегодня Нетаниягу сообщил о временной приостановке соглашения с ООН о транспортировке африканских мигрантов в Канаду, Германию и Италию.Вместе с тем глава правительства пообещал, что нелегалов переселят из Южного Тель-Авива в мошавы, кибуцы и богатые районы с тем, чтобы нагрузка от пребывания иноземцев на территории Израиля была распределена равномерно на все население страны.