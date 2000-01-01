Нетаниягу обвинил активистов и ЕС в давлении на Руанду
В последние несколько недель на правительство Руанды оказывалось очень большое давление со стороны Европейского союза и фонда The New Israel Fund.
Об этом во вторник, 3 апреля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сообщает The Times of Israel.
На своей странице в Facebook глава правительства написал, что именно из-за этого давления власти Руанды были вынуждены отклонить поступившее от правительства Израиля предложение о высылке в Руанду тысяч нелегальных мигрантов из разных стран Африки, которые сейчас находятся на территории израильского государства.
В конечном итоге, Руанда отказалась принимать нелегалов, депортированных из Израиля, подчеркнул премьер.
Ранее СМИ писали, что правительство Израиля планирует реализовать план по принудительной депортации 38 тысяч мигрантов (в основном – выходцев из Эритреи и Судана) посредством их депортации в Руанду или Уганду.
Напомним, сегодня Нетаниягу сообщил о временной приостановке соглашения с ООН о транспортировке африканских мигрантов в Канаду, Германию и Италию.
Вместе с тем глава правительства пообещал, что нелегалов переселят из Южного Тель-Авива в мошавы, кибуцы и богатые районы с тем, чтобы нагрузка от пребывания иноземцев на территории Израиля была распределена равномерно на все население страны.