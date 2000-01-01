03.03 09:28 MIGnews.com

Ультиматум Кахлона: бюджет сейчас – или развал коалиции

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Министр финансов Моше Кахлон поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу. Кахлон завил, что фракция "Кулану" выйдет из коалиции, если правительство под давлением харедим отложит утверждение бюджета на 2019 год до летней сессии Кнессета.Об этом сообщает Times of Israel."Кулану" не видит никаких причин откладывать принятие государственного бюджета.До сегодня Кахлон воздерживался от ультимативных требований и повторял, что его партия заинтересована в политической стабильности ради продолжения экономических реформ.В заявлении фракции, предоставленном пресс-службой "Кулану" говорится:"Государственный бюджет — ключевой инструмент изменения общественных приоритетов, а не инструмент политической борьбы. Это будет пятый бюджетный год, который готовит министр финансов Моше Кахлон, и проект бюджета необходимо провести, чтобы продолжить реализацию социальной программы правительства.Партия “Кулану” не видит никаких причин откладывать принятие государственного бюджета: к чему откладывать бюджет, в котором расходы на образования превысят 60 миллиардов шекелей, будет существенно расширена “корзина” субсидируемых государством лекарств и медицинских процедур, повышен бюджет системы здравоохранения, продолжены льготы для работающих семей в рамках программы “Семья нетто”?"Отметим, что 15 марта в Кнессете пройдет голосование по бюджету на следующий год. На протяжении трех месяцев идет работа над окончательной формулировкой законопроекта.