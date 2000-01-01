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Яалон снова призвал к отставке Нетаниягу | Фото: Хаим Цах, GPO03.03 19:59   MIGnews.com

Яалон снова призвал к отставке Нетаниягу

Бывший министр обороны Моше Яалон в очередной раз призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уйти в отставку на фоне продолжающихся коррупционных расследований. Он считает, что Израиль заслуживает больше, чем неудачное руководство и "политика выживания" своего бывшего соратника.

Комментируя информацию о том, что у полиции есть убедительные доказательства коррупции Нетаниягу, Яалон осудил не только его, но и всех своих бывших однопартийцев из "Ликуда" за их слепую поддержку главы правительства.

"Я наблюдаю за этим "молчанием ягнят" в "Ликуде". Они все настолько мотивированы своими недальновидными соображениями выживания, что наплевали на наши ценности и национальные интересы?"- задал он вопрос собравшимся на культурном мероприятии в Тель-Авиве 3 марта.

"Я думаю, что любой, у кого есть глаза, должен отправить Нетаниягу в отставку или начать расформирование коалиции и назначить новые выборы. Страна находится там, где находится, потому что ее лидеры озабочены проблемами политического выживания. Нам пора выбрать премьер-министра, которого не допрашивают. Израилю пора вернуться в нужное русло", - резюмировал он.
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