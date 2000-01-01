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03.03 14:56   MIGnews.com

Хиллари Клинтон - будущий мэр Нью-Йорка?

Несмотря на ноябрьское поражение на последних президентских выборах в США, которое ей нанес Дональд Трамп, существуют неоднозначные намеки на то, что Хиллари Клинтон не спешит заканчивать свою политическую карьеру.

В то время, как после очередной неудачной попытки 69-летней бывшей первой леди возглавить Белый дом поползли слухи о том, что она якобы собирается покинуть политику, "Аруц Шева" сообщает о том, что американцев, возможно, ждет ее возрождение аки феникса из пепла.

Так, издание отмечает, что экс-госсекретарь может стать одним из главных претендентов на кресло мэра Нью-Йорка, составив неплохую конкуренцию действующему градоначальнику, своему однопартийцу Биллу де Блазио в этом году. Стоит отметить, что в прошлом она уже дважды становилась сенатором от штата Нью-Йорк.

На прошлой неделе по городу стали появляться плакаты "Хиллари – в мэры 2017". Конечно, сложно сказать, причастна ли она сама или ее политическое окружение к этой кампании. Либо же это могут быть действия ее сторонников из народных масс, которые таким образом надеются подтолкнуть ее ко вступлению в мэрскую гонку.




Центр исследования общественного мнения Quinnipiac достаточно оптимистически оценивает ее возможности, так как к нынешнему мэру отношение неоднозначное: 50% его поддерживают и 42% нет. В то же время 47% считают, что его стоит переизбрать и 44% придерживаются обратного мнения.

Согласно опросам? на праймериз Клинтон значительно обгоняет де Блазио – 49% против 29%.
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