02.12 07:06 MIGnews.com

Иран в конвульсиях протестов: убиты сотни демонстрантов

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Газета The New York Times опубликовала материал о самых кровавых в истории современного Ирана протестах.По данным газеты, в ходе подавления демонстраций в разных частях Ирана были расстреляны 180 человек, “и возможно на сотни больше”.Протесты начались после внезапного увеличения цен на горючее две недели назад на 50%.В течение 72 часов в больших и малых городах Ирана начались демонстрации с требованием положить конец режиму исламской республики и свергнуть ее лидеров.Во многих местах силы безопасности ответили, открыв огонь по безоружным демонстрантам, среди которых большую часть составляли безработные молодые люди в возрасте 19-26 лет Только в городе Махшах на юго-западе страны исламские гвардейцы расстреляли 40 человек.В общей сложности, от 180 до 450, и, возможно гораздо больше, человек были расстреляны во время волны протестов. Еще 2000 ранены и 7000 арестованы.Предыдущая волна протестов -в 2009 году продолжалась 10 месяцев. Были убиты 72 человека.Немедленно после начала протестов интернет в Иране был отключен и поэтому подробности произошедшего начинают просачиваться в международную прессу только сейчас.Последний взрыв возмущения демонстрирует не только потрясающий уровень разочарования в иранских лиедрах, но также подчеркивает серьезность тех экономических и политических вызовов, с которыми они столкнулись - из-за режима санкций администрации Трампа и той ненависти, которую порождает иранская политика в регионе.Повод для начала протестов - увеличение цен на бензин (или, более точно - отмена государственных субсидий на него) является прямым следствием американских санкций. Администрация Трампа запрещает другим странам покупать иранскую нефть, и это ведет к образованию гигантской дыры в иранском бюджете.Лидер протестов 2009 года Мир Хуссейн Моссави, находящийся с 2009 года под домашним арестом выступил с заявлением, в котором сравнил действия аятолл с режимом шаха: “Убийцы 1978 года были представителями нерелигиозного режима и агенты и стрелявшие в ноябре 2019 года были представителями религиозного режима. Тогда главнокомандующим был шах, а сегодня абсолютной властью располагает верховный духовный лидер”.По официальным данным иранского МВД, протесты зафиксированы в 29 из 31 провинций Ирана. В ходе протестов атакованы 50 военных баз. Наихудшее насилие зарегистрировано в провинции Хузестан, населенной арабским меньшинством.