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Юридический советник: назначение Беннета - незаконно 02.12 20:38   MIGnews.com

Юридический советник: назначение Беннета - незаконно

Юридический советник Кнессета Илан Яанун полагает, что назначение Нафтали Беннета на пост министра обороны Израиля “противоречит закону о правительстве”, сообщило издание The Globes.

Яанун выразил подобное мнение в ответ на запрос БАГАЦа, рассматривающего петицию, утверждающую, что назначение Беннета произведено с нарушением закона.

По мнению Яануна, назначение Беннета должно было быть произведено с одобрения Кнессета.

Несмотря на это, Яанун призвал БАГАЦ отвергнуть петицию и не аннулировать назначения, но лишь использовать его интерпретацию с настоящего момента - то есть, в отношении всех последующих подобных назначений.

Яанун заявил, что назначение Беннета не следует отменять, поскольку оно было одобрено юридическим советником правительства , и “опиралось на практику подобных назначений в прошлом”. 


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