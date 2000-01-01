02.12 20:38 MIGnews.com

Юридический советник: назначение Беннета - незаконно

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Юридический советник Кнессета Илан Яанун полагает, что назначение Нафтали Беннета на пост министра обороны Израиля “противоречит закону о правительстве”, сообщило издание The Globes.Яанун выразил подобное мнение в ответ на запрос БАГАЦа, рассматривающего петицию, утверждающую, что назначение Беннета произведено с нарушением закона.По мнению Яануна, назначение Беннета должно было быть произведено с одобрения Кнессета.Несмотря на это, Яанун призвал БАГАЦ отвергнуть петицию и не аннулировать назначения, но лишь использовать его интерпретацию с настоящего момента - то есть, в отношении всех последующих подобных назначений.Яанун заявил, что назначение Беннета не следует отменять, поскольку оно было одобрено юридическим советником правительства , и “опиралось на практику подобных назначений в прошлом”.