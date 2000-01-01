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Выборы в Британии: богачи готовы бежать из страны | Фото:03.11 05:11   MIGnews.com

Выборы в Британии: богачи в полной готовности бежать

Британские богачи собираются немедленно убежать, если после выборов премьер-министром станет Джереми Корбин.

Миллиардеры опасаются, что лидер лейбористов пойдет на богатеев с новыми налогами, после чего они лишается своего капитала, передает The Gurdian.

Адвокаты и бухгалтеры самых богатых семей Великобритании сказали, что их мучают постоянными звонками клиенты-миллионеры и миллиардеры с просьбой о помощи и советах по поводу переезда в другие страны. Они опасаются, что новое правительство обложит налогом свыше £125 тысяч все их наследство.

При чем уточняется, что правление Корбина в Великобритании рассматривается еще большей угрозой, чем жесткий Brexit.

"Многие состоятельные люди обеспокоены необходимостью платить огромные налоги на свое богатство и уже подготовились к возможности правительства Корбина. Передача богатства уже организована – во многих случаях не хватает только подписи на контракте", – признался партнер юридической фирмы Boodle Hatfield Джеффри Тодд.


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