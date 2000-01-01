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МИД Сирии: военного присутсвия Ирана в стране нет | Фото:02.10 21:45   MIGnews.com

МИД Сирии: военного присутствия Ирана в стране нет

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что у Ирана нет военного присутствия в его стране:

"Лишь немногие иранские советники выполняют особую работу по предотвращению терроризма", - сказал министр, добавив, что "пока некоторые арабские страны наносят нам удары сзади, Иран поддержал нашу борьбу с террором".
 
Отвечая на вопрос о результатах выборов в Израиле в прошлом месяце, Муаллем сказал, что нет разницы между Нетаниягу и другими из-за их политики в отношении палестинцев.


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