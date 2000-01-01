МИД Сирии: военного присутствия Ирана в стране нет
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что у Ирана нет военного присутствия в его стране:
"Лишь немногие иранские советники выполняют особую работу по предотвращению терроризма", - сказал министр, добавив, что "пока некоторые арабские страны наносят нам удары сзади, Иран поддержал нашу борьбу с террором".
Отвечая на вопрос о результатах выборов в Израиле в прошлом месяце, Муаллем сказал, что нет разницы между Нетаниягу и другими из-за их политики в отношении палестинцев.