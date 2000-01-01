02.10 18:38 MIGnews.com

"Ликуд" и "Кахоль Лаван" поделили комитеты

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"Ликуд" и "Кахоль Лаван" смогли заключить соглашение о назначениях в комитет Кнессета.Назначения комитетов Кнессета, и особенно председательства, обычно разделяются в рамках более широких коалиционных соглашений. Они оказывают глубокое влияние на законодательство и бюджеты.Поскольку коалиция пока не сформирована, а комитеты не укомплектованы должным образом с апреля, стороны согласились на временное разделение комитетов в 22-м Кнессете.Согласно соглашению, о котором сегодня сообщил 12 канал, Ликуд возглавит комитет Палаты представителей, а "Кахоль Лаван" возглавит комитет по иностранным делам и обороне, временным председателем которого будет бывший начальник штаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази. Моше Гафни из "Яадут а-Тора" сохранит контроль над Финансовым комитетом.