Эдельштейн останется на должности спикера Кнессета
22-й Кнессет будет приведен к присяге в четверг, 3 октября, сохранив почти всех прошлых парламентариев. Также, примечательно, что спикер Кнессета будет выбран без голосования. Им останется предыдущий спикер Йоэль Эдельштейн, правда, на временной должности.
Голосование, в свою очередь, будет отложено до тех пор, пока правительство не будет приведено к присяге, это подтвердили в среду представители Кнессета газете The Times of Israel. Эдельштейн будет исполнять обязанности спикера в промежуточные дни, недели или месяцы между присягой Кнессета и правительства. До 2012 года спикер Кнессета автоматически утрачивал должность после инаугурации нового Кнессета.
От момента присяги до создания правительства человек, который исполнял обязанности временного спикера, был "старейшиной Кнессета", депутатом, проведшим больше всего времени в израильском парламенте. Изменение в законе предполагают, что предыдущий спикер будет исполнять обязанности председателя Кнессета до вступления в должность нового правительства.
Решение отложить голосование по спикеру поступило после того, как "Кахоль Лаван" заявили о намерении заменить Эдельштейна на этом посту, бывшим министром благосостояния Меир Коэн. Источники в партии утверждают, что если следующим премьер-министром станет лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, то Эдельштейн может сорвать их законодательную программу.