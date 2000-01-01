02.10 17:39 MIGnews.com

Эдельштейн останется на должности спикера Кнессета

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22-й Кнессет будет приведен к присяге в четверг, 3 октября, сохранив почти всех прошлых парламентариев. Также, примечательно, что спикер Кнессета будет выбран без голосования. Им останется предыдущий спикер Йоэль Эдельштейн, правда, на временной должности.Голосование, в свою очередь, будет отложено до тех пор, пока правительство не будет приведено к присяге, это подтвердили в среду представители Кнессета газете The Times of Israel. Эдельштейн будет исполнять обязанности спикера в промежуточные дни, недели или месяцы между присягой Кнессета и правительства. До 2012 года спикер Кнессета автоматически утрачивал должность после инаугурации нового Кнессета.От момента присяги до создания правительства человек, который исполнял обязанности временного спикера, был "старейшиной Кнессета", депутатом, проведшим больше всего времени в израильском парламенте. Изменение в законе предполагают, что предыдущий спикер будет исполнять обязанности председателя Кнессета до вступления в должность нового правительства.Решение отложить голосование по спикеру поступило после того, как "Кахоль Лаван" заявили о намерении заменить Эдельштейна на этом посту, бывшим министром благосостояния Меир Коэн. Источники в партии утверждают, что если следующим премьер-министром станет лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, то Эдельштейн может сорвать их законодательную программу.