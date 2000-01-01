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Опрос: больше половины израильтян против сделки Нетаниягу | Фото:02.10 12:59   MIGnews.com

Опрос: больше половины израильтян против сделки Нетаниягу

52% израильтян не считают, что Биньямину Нетаниягу следует заключить сделку о признании вины, согласно которой он признает все обвинения против него и уходит из общественной жизни.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на ежемесячный опрос, проведенный Центром Гутмана при Институте демократии Израиля.

Результаты опроса показали, что большинство израильтян предпочитают правительство единства, а не третий тур выборов, а именно 64% респондентов. Еще 15% которые предпочитают новые выборы.
33% арабских израильтян предпочитают правительство единства, 17% – хотят новых выборов и 50% не знают, чего хотят.

Исследование также показало, что после выборов возросла оппозиция среди еврейской общественности в отношении включения арабских партий в правительство и назначения арабских министров.

Доля арабов, которые удовлетворены результатами, выше, чем доля евреев, которые ими довольны (56,5% против 31%). Среди евреев разрыв между различными политическими лагерями очень велик.

74% израильтян-евреев выступают против включения арабских партий в правительство или назначения арабского министра. Среди арабских израильтян поддержка включения в правительство снизилась до 66% – в январе 2019 года показатель наблюдался на пороге 76%.


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