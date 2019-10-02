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Трамп назвал госпереворотом запуск процедуры импичмента | Фото: AFP02.10 11:55   MIGnews.com

Трамп назвал госпереворотом запуск процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп назвал инициированную демократической партией в лице своих представителей в палате представителей американского конгресса попыткой государственного переворота и посягательством на традиционные американские ценности.

Американский лидер написал в своем микроблоге в твиттер, что запущенная демократами процедура импичмента является государственным переворотом, имеющим целью отнять у народа свободы, власть, религию, армию и другие традиционные американские ценности. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается также, что среди прочих ценностей народа США Трамп упомянул разрешающую иметь в личной собственности огнестрельное оружие Вторую поправку Конституции США, а также стену на границе США и Мексики.


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