Иран исключает переговоры, если поведение США не изменится
Тегеран исключает переговоры с Вашингтоном, если он не изменит свое «общее поведение», сообщает Тimesofisrael.
Заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил сегодня ранее, что его страна готова к переговорам с Ираном.
«Изменение общего поведения и действий Соединенных Штатов Америки в отношении иранской нации является критерием, необходимым для любых переговоров», заявил официальный представитель министерства иностранных дел Аббас Мусави, добавив, что Помпео «играл словами».