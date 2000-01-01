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Иран исключает переговоры, если поведение США не изменится 02.06 19:16   MIGnews.com

Иран исключает переговоры, если поведение США не изменится

Тегеран исключает переговоры с Вашингтоном, если он не изменит свое «общее поведение», сообщает Тimesofisrael.

Заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил сегодня ранее, что его страна готова к переговорам с Ираном.

«Изменение общего поведения и действий Соединенных Штатов Америки в отношении иранской нации является критерием, необходимым для любых переговоров», заявил официальный представитель министерства иностранных дел Аббас Мусави, добавив, что Помпео «играл словами».


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