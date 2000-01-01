02.06 18:32 MIGnews.com

Главный проект "Хизбаллы" похоронен, но она готовит новый

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Обозреватель портала walla Амир Бутбуль пишет о том, что после того, как ЦАХАЛ, в буквальном смысле слова, похоронил любимое детище “Хизбаллы” - проект тоннелей для атаки в Галилее, террористы начали немедленную разработку “Плана В”.Из-за экономической войны, объявленной Соединенными Штатами Ирану, основной клиент аятолл - Хизбалла”, также оказался в тяжелом положении. По оценкам специалистов, в экономическом плане, состояние “Хизбаллы” - наихудшее за последние 20 лет. ЦРУ недавно удалось идентифицировать несколько бизнесменов, работавших на “Хизбаллу”, главным образом, в Африке. Их задачей был сбор средств на выплату зарплат и пособий “Хизбаллы. Между тем в самом Ливане “Хизбалла” развернула кампанию сбора пожертвований среди шиитов под лозунгом “пожертвуй доллар на пулю”.Какое отношение все это имеет к тоннелям “Хизбаллы”? - Самое прямое. Годы и сотни миллионов долларов из Тегерана ушли на создание системы наступательных туннелей. Это усилие было похоронено за несколько недель.Теперь “Хизбалла” срочно разрабатывает “План В”. Операция “Северный Щит” нанесла серьезный ущерб “Хизбалле” на экономическом и пропагандистском фронтах, и также нанесла удар по ее имиджу. Командующий северным округом генерал Амир Барам предупредил UNIFIL о том, что Израилю известно и о других тоннелях - прокопанных на ливанской территории, но не пересекших израильской границы.“Хизбалла” продолжает собирать разведывательную информацию о защитном барьере, построенном на израильской границе и о возможных маршрутах инфильтрации. “Хизбалла” накопила большой опыт войны против сирийских мятежников, но у нее - очень ограниченный опыт столкновений с таким противником, как ЦАХАЛ, возможности которого, в особенности сухопутных войск, значительно изменились со Второй Ливанской Войны 2006 года.Главной угрозой “Хизбаллы” является ее гигантский ракетный арсенал. Если ХАМАС в начале мая выпустил по израильской территории 700 ракет за два дня, то “Хизбалла” может выпустить в три, а может быть и в четыре раза больше — 2100 ракет и больше.Пока “Хизбалла” не заинтересована в войне с Израилем. Ее главная задача сегодня - политическая и экономическая стабилизация и противостояние мерам, предпринятым американцами против Ирана и его союзников.Израильская разведка не согласно с мнением, согласно которому “Хизбалла” является “иранской марионеткой”. Она не будет принимать приказы из Тегерана, и будет учитывать ливанские интересы. Тем не менее, с учетом огромного ракетного потенциала террористов, ЦАХАЛ все время находится начеку.