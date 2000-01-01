02.06 12:31 MIGnews.com

Трамп готов пожертвовать "сделкой века" ради Нетаниягу

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Аналитик американской газеты New York Times Марк Ландлер сообщает о том, что президент США Дональд Трамп готов “сделать все”, чтобы поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на выборах в Кнессет.Трамп может “изменить условия сделки еще больше в пользу Израиля”. Ландлер пишет: “Трамп пожертвует любой последней надеждой на мир между палестинцами и израильтянами”.Одновременно, газета пишет, что принято решение об очередной отсрочке презентации мирного плана Трампа - до следующего года.Ранее американцы намеревались представить основные положения “сделки века” сразу после еврейского праздника Шавуот на следующей неделе.