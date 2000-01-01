02.06 23:16 MIGnews.com

Индия покупает С-400, США угрожают серьезными последствиями

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Индия и Россия подписали соглашение о поставках С-400. Сумма покупки более 5 миллиардов долларов. Переговоры о покупке и подписание соглашения прошли в октябре прошлого года. В переговорах приняли участие премьер-министр Индии, Нарендра Моди, и президент России Владимир Путин.В свою очередь, администрация Дональда Трампа предупредила Индию, что покупка системы повлечет серьезные последствия. США подчеркивают, что из-за данного решения Индия может попасть под вторичные санкции (в соответствии с принятым законом CAATSA “О противодействии противникам Америки посредством санкций”).На протяжении многих лет Индия диверсифицировала импорт оружия. Согласно оценке США, 60-70% индийского военного оборудования из СССР и России.Анонимный чиновник США рассказал о том, что Индии были предложены более эффективные системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что сейчас они сели за стол переговоров и могут рассматривать продажи, которые были немыслимы пять лет назад.Также чиновник подчеркнул, что США готовы обсудить продажу всего спектра оборудования, которое доступно для решения проблем Индии.