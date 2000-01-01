Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Чудо-женщина` прокладывает тоннель в Тель-Авиве 02.06 14:25   MIGnews.com

"Чудо-женщина" прокладывает тоннель в Тель-Авиве

Министр Исраэль Кац прокомментировал бойкот в Ливане фильма "Чудо-женщина", в главной роли которого играет израильтянка Галь Гадот.

"Насралла и Ливан бойкотируют - израильтяне поддерживают! Мы решили назвать четвертый ТПК (тоннеле-проходческий комплекс), который начинает проходку тоннелей красной линии тель-авивского метротрамвая, WONDER WOMAN (фильм "Чудо-женщина") в честь Галь Гадот, первой израильской супергероини в Голливуде, женщины-первопроходца. В добрый час", - написал министр Кац на своей странице в Facebook.

Напомним, что Министерство внутренних дел Ливана запретило показывать в местных кинотеатрах голливудский блокбастер "Чудо-Женщина", главную роль в котором исполнила бывшая "Мисс Израиль" Галь Гадот.

Формально Ливан и Израиль находятся в состоянии войны, в связи с чем местное министерство экономики и торговли бойкотирует какие-либо сделки с Еврейским государством. 30 мая ведомство попросило управление общей безопасности Ливана предотвратить показ фильма в стране.

Кампания против "Чудо-Женщины" началась в апреле, когда движение BDS направило в Министерство экономики и торговли Ливана письмо, в котором отметило участие Гадот в конкурсе красоты, службу в ЦАХАЛе и ее публичную поддержку операции "Нерушимая Скала" в Газе в 2014 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:18
Германия не рассматривает санкции против США
14:49
Катар "против" вице-президента Генассамблеи ООН от Израиля
13:55
Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых
13:20
Китай и ЕС объединяются в борьбе с глобальным потеплением
12:52
Полиция разгоняет лагерь беженцев в бывшем аэропорту Афин
12:34
"Израиль - не американская колония"
12:21
Макрон: "Нет плана Б, потому что нет планеты Б"
11:54
ХАМАС: Израиль вербует агентов в социальных сетях
11:17
Мощный взрыв на рынке в Йемене: 6 погибших, 15 раненых
10:33
Умерла террористка, атаковавшая в Мево Дотан
10:22
Ривлин: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"
09:52
Президент Венесуэлы обещает референдум по новой конституции
09:35
Арье Дери и грузинские раввины: новые проблемы главы МВД
08:55
МИД РФ: Россия ответит на санкции со стороны США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus