02.06 14:25 MIGnews.com

"Чудо-женщина" прокладывает тоннель в Тель-Авиве

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Министр Исраэль Кац прокомментировал бойкот в Ливане фильма "Чудо-женщина", в главной роли которого играет израильтянка Галь Гадот."Насралла и Ливан бойкотируют - израильтяне поддерживают! Мы решили назвать четвертый ТПК (тоннеле-проходческий комплекс), который начинает проходку тоннелей красной линии тель-авивского метротрамвая, WONDER WOMAN (фильм "Чудо-женщина") в честь Галь Гадот, первой израильской супергероини в Голливуде, женщины-первопроходца. В добрый час", - написал министр Кац на своей странице в Facebook.Напомним, что Министерство внутренних дел Ливана запретило показывать в местных кинотеатрах голливудский блокбастер "Чудо-Женщина", главную роль в котором исполнила бывшая "Мисс Израиль" Галь Гадот.Формально Ливан и Израиль находятся в состоянии войны, в связи с чем местное министерство экономики и торговли бойкотирует какие-либо сделки с Еврейским государством. 30 мая ведомство попросило управление общей безопасности Ливана предотвратить показ фильма в стране.Кампания против "Чудо-Женщины" началась в апреле, когда движение BDS направило в Министерство экономики и торговли Ливана письмо, в котором отметило участие Гадот в конкурсе красоты, службу в ЦАХАЛе и ее публичную поддержку операции "Нерушимая Скала" в Газе в 2014 году.