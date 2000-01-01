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БАГАЦ отверг петицию о повторному суде над Задоровым 02.05 09:25   MIGnews.com

БАГАЦ отверг петицию о повторному суде над Задоровым

1 мая высший Суда Справедливости Израиля отверг петицию, в которой содержалось требование принудить юридического советника правительства отдать распоряжение о повторном суда над Романом Задоровым, осужденном за убийство в 2006 году Таир Рада в Кацрине.

Петицию подал Леон Шенклер. Он утверждает, что новые вещественные доказательства ставят под сомнение вину Задорова.

Ранее в программе Увда Илана Даян сообщили, что кровь Таир Рада была обнаружена не только в той кабинке туалета, где ее убили, но и в соседней. Во время процесса над Задоровым этот факт не упоминался и не обсуждался. Причиной этого якобы была “ошибка в регистрации вещественных доказательств” Институтом Судебной Медицины.

В день убийства полицейские сняли в кабинке №3 туалета школы Нофей Голан держатель туалетной бумаги. В кабинке №2 убили Таир Рада. на держателе бумаги, “обнаружен подозрительный материал, предположительно - кровь”. По данным Увда, кровь была идентифицирована как кровь Таир Рада. Тем не менее, держатель туалетной бумаги был ошибочно зарегистрирован как взятый из кабинки №2.

Адвокат Задорова, Йорам Халеви утверждает, что этот факт имеет “драматическое значение”. Он указывает на то, что в кабинке №2 найдены три следа, которые не принадлежат Задорову, а теперь найдена кровь жертвы. Кроме того, следы в кабинке №2 ставят под сомнение истинность признаний Задорова и его реконструкции момента убийства, сомнения в которых ранее выражал судья Верховного Суда Ицхак Амит.

80% израильтян не верит в вину Задорова, и полагают, что Задорова следует освободить.

Шенклер в петиции пишет: “Речь идет о серьезном деле об убийстве, тщательно расследованном правоохранительной и судебной системой. Тем не менее, новые вещественные доказательства подтверждают необходимость проведения нового суда, и проведения новых тестов ДНК за границей”.

Шенклер первоначально обратился в генеральную прокуратуру - но ему там было отказано. После этого он попытался получить ответ в министерстве юстиции - но то отказалось вмешиваться. У него не оставалось иного выбора, как обратиться в БАГАЦ.

Судьи БАГАЦа Узи Фогельман, Джордж Кара и Давид Минц приняли решение отвергнуть петицию, поскольку результаты новых анализов ДНК еще не получены.

Судьи в своем решение написали: “Что касается других фактов и публичных запросов, то до тех пор, пока они не известны соответствующим органам, говорить о них преждевременно и их следует принять в расчет после получения окончательных результатов анализов. На настоящий момент не места для вмешательства суда в деятельность профессионалов”.

Судьи также указали на то, что им неизвестно, поддерживает ли осужденный Задоров идею о повторном суде, и это является еще одним основанием отвергнуть петицию.

В конце прошлой каденции 40 депутатов Кнессета - из всех фракций израильского парламента, за исключением Объединенного Арабского Списка, поддержали законопроект Роберта Тибаева, получивший название “закон Михаила Задорова”.

Законопроект предусматривает, что в случае, если Задоров будет признан невиновным в убийстве Таир Рада, ему автоматически полагается компенсация в размере более миллиона шекелей - 360 шекелей за каждый день, проведенный в тюрьме.

Речь идет об 11 700 шекелях в месяц, 140 тысячах шекелей в год и более 1,7 миллиона шекелей за те 12 лет, которые он уже отсидел.

Законопроект устанавливает, что компенсация будет выплачена Задорову напрямую, без необходимости возбуждать иск с его стороны.


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