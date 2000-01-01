02.05 21:39 MIGnews.com

"Холокост - никогда больше": Бразилия подсветила Конгресс

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Слова "Холокост - никогда больше" на португальском языке были спроектированы на культовых зданиях Национального конгресса Бразилии в честь Дня памяти жертв Холокоста.Это второй год подряд, когда здание Конгресса подсвечивается в этот день. Национальный Конгресс является самой известной достопримечательности Бразилиа. Отмечать День памяти жертв Холокоста в столице страны была предложена президентом Сената Дави Алколумбре, который является евреем.Бразильская Израильская Конфедерация, поддержала проект."Эта инициатива является данью памяти шести миллионам евреев, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны, в самом мрачном эпизоде ​​в современной истории", - говорится в заявлении группы. "Это также помогает вспомнить дух сопротивления тех, кто сумел восстать в некоторых концентрационных лагерях."Президент Бразилии Жаир Больсонаро подвергся критике в прошлом месяце за то, что сказал, что преступления Холокоста могут быть прощены."Мы можем простить, но мы не можем забыть", - сказал Болсонаро на встрече с евангельскими пасторами в Рио. "Те, кто забывают прошлое, обречены на то, что у них нет будущего", - добавил горячо произраильский христианин, который посетил Израиль в марте и совершил частную экскурсию по мемориалу Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.