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`Холокост - никогда больше`: Бразилия подсветила Конгресс | Фото:02.05 21:39   MIGnews.com

"Холокост - никогда больше": Бразилия подсветила Конгресс

Слова "Холокост - никогда больше" на португальском языке были спроектированы на культовых зданиях Национального конгресса Бразилии в честь Дня памяти жертв Холокоста.

Это второй год подряд, когда здание Конгресса подсвечивается в этот день. Национальный Конгресс является самой известной достопримечательности Бразилиа. Отмечать День памяти жертв Холокоста в столице страны была предложена президентом Сената Дави Алколумбре, который является евреем.

Бразильская Израильская Конфедерация, поддержала проект.

"Эта инициатива является данью памяти шести миллионам евреев, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны, в самом мрачном эпизоде ​​в современной истории", - говорится в заявлении группы. "Это также помогает вспомнить дух сопротивления тех, кто сумел восстать в некоторых концентрационных лагерях."

Президент Бразилии Жаир Больсонаро подвергся критике в прошлом месяце за то, что сказал, что преступления Холокоста могут быть прощены.

"Мы можем простить, но мы не можем забыть", - сказал Болсонаро на встрече с евангельскими пасторами в Рио. "Те, кто забывают прошлое, обречены на то, что у них нет будущего", - добавил горячо произраильский христианин, который посетил Израиль в марте и совершил частную экскурсию по мемориалу Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.


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