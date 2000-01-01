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Советник ООН: Нынешняя Европа похожа на Европу с нацистами | Фото:02.05 21:06   MIGnews.com

Советник ООН: Нынешняя Европа похожа на Европу с нацистами

Специальный советник ООН по предупреждению геноцида предупредил, что политическая риторика, которая звучит сейчас в Европе, подобна той, что использовался во время прихода к власти нацистов. "Признаки (19) 30-х годов всплывают на поверхность. Вы все являетесь свидетелями растущего антисемитизма", - заявил Адам Динг на Втором глобальном саммите по вопросам религии, мира и безопасности.

Динг обратил внимание на Европу, где отметил признаки растущего воинствующего национализма, основанного на расистской идеологии. "Большие массовые убийства всегда начинаются с небольших действий и слов", - предупредил Динг. Сенегальский дипломат заявил, что в Европе ежедневно наблюдаются унижения и дегуманизация мигрантов и беженцев. "Вы слышите о политических лидерах на этом континенте… которые просто используют эту категорию населения в качестве козла отпущения", - сказал Динг, добавив, что "обвиняя их даже ... в несостоятельности собственной экономики".

По словам Динга, пришло время "назвать вещи своими именами". "Я думаю, что если мы не слепы или недобросовестны, мы должны признать, что настало время подняться. Настало время высказаться ... Мы не можем допустить, чтобы с людьми обращались так, как с ними обращаются".

Динг работает в ООН с 2001 года, когда он был назначен тогдашним Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном для работы в Международном уголовном трибунале по Руанде. Ему было поручено расследование геноцида в Руанде во время гражданской войны в этой стране в 1994 году, в которой было убито до миллиона человек.


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