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Германия признал мусульманский антисемитизм в стране | Фото:02.05 19:29   MIGnews.com

Германия признала мусульманский антисемитизм в стране

Правительство Германии признало, что мусульманский антисемитизм является серьезной проблемой в стране. Эта тема долгое время была табу для немецких политиков. "Антисемитизм в исламизме" - это официальный доклад Немецкого агентства внутренней безопасности на 40 страницах о безудержном антисемитизме в мусульманских общинах. Отчет беспрецедентен в Германии и во всей Европе.

Согласно отчету, исламизм - это тип мусульманского политического экстремизма, антисемитизм которого является центральным идеологическим принципом. Резкое увеличение мусульманского населения в Германии, начиная с 2014 года, усугубило антисемитизм в Германии. В стране в настоящее время проживает одно из самых больших мусульманских поселений в Европе - около 5 миллионов мусульман.

В докладе подчеркивается, что демонстрация 2017 года в Берлине является поворотной точкой в ​​осознании Германией исламистского антисемитизма. Демонстранты призывали к уничтожению Израиля и поджигали израильские флаги.

В докладе говорится, что немецкие спецслужбы следят за исламским сообществом в связи с тем, что исламистские взгляды противоречат принципам немецкой конституции. Эти принципы включают в себя разделение государства и религии, свободу выражения мнений, суверенитет граждан и их равенство.

В отчете перечислены названия экстремистских мусульманских группировок, присутствующих в Германии, в том числе "Братьев-мусульман", "ХАМАС", "Хизбалла", "Хизб ут-Тахрир", "ИГИЛ", турецкой "Милли Гёрус" и салафистов.


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