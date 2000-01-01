Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Посол Израиля показал коллегам в ООН ужасы Освенцима | Фото:02.05 15:40   MIGnews.com

Посол Израиля показал коллегам в ООН ужасы Освенцима

Арутц Шева побеседовал с послом Израиля в ООН Дэнни Даноном во время "Марша живых". Данон возглавляет группу послов ООН, которые прибыли в лагерь Освенцим, чтобы воочию увидеть ужасы Холокоста.



"Антисемитизм на подъеме. Мы видим это здесь, в Европе, в США, везде. Мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны дать отпор", - сказал Данон. "Послы, которые приезжают сюда, видят лагерь смерти, становятся свидетелями ужасов Холокоста и партнерами в борьбе с антисемитизмом."

"Я настаиваю на специальном слушании в Генеральной Ассамблее в конце этого месяца, чтобы разобраться с антисемитизмом. Я уверен, что послы будут партнерами в этой важной инициативе."

"Сегодня вечером мы полетим в Иерусалим, где мы покажем им красоту Израиля, чудо Израиля, и они поймут, почему мы настаиваем на нашей безопасности и обороне. Увидев, что произошло более 70 лет назад, мы не можем позволить кому-либо снова угрожать еврейскому народу."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:09
"Синтетический эмбрион": новое открытие израильских ученых
16:02
Реакция НДИ на сообщение о "решении проблемы призыва"
15:09
Оползень уничтожил почти 20 домов в столице Боливии
15:02
"Мы не умрем как рабы"
14:52
Найдено решение проблемы призыва
14:40
Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing
14:28
Впервые: В аэропорту Бен-Гурион открылся VIP-терминал
14:25
Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
14:05
Женщину, пережившую Холокост, спасли из огня в День памяти
14:04
С цепью на шее - против "идолопоклонства Холокосту"
13:31
Пхеньян заинтересован в оказании помощи Дамаску
13:29
Артист чуть не удавился на цепи на площади Хабима
13:24
Трамп и Эрдоган надеются договорится
13:08
Гринблатт осудил раввинов за расистские высказывания
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus