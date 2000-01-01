02.05 15:40 MIGnews.com

Посол Израиля показал коллегам в ООН ужасы Освенцима

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Арутц Шева побеседовал с послом Израиля в ООН Дэнни Даноном во время "Марша живых". Данон возглавляет группу послов ООН, которые прибыли в лагерь Освенцим, чтобы воочию увидеть ужасы Холокоста."Антисемитизм на подъеме. Мы видим это здесь, в Европе, в США, везде. Мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны дать отпор", - сказал Данон. "Послы, которые приезжают сюда, видят лагерь смерти, становятся свидетелями ужасов Холокоста и партнерами в борьбе с антисемитизмом.""Я настаиваю на специальном слушании в Генеральной Ассамблее в конце этого месяца, чтобы разобраться с антисемитизмом. Я уверен, что послы будут партнерами в этой важной инициативе.""Сегодня вечером мы полетим в Иерусалим, где мы покажем им красоту Израиля, чудо Израиля, и они поймут, почему мы настаиваем на нашей безопасности и обороне. Увидев, что произошло более 70 лет назад, мы не можем позволить кому-либо снова угрожать еврейскому народу."