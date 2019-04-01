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Опрос: среди американских евреев меньше всего исламофобов | Фото:02.05 17:27   MIGnews.com

Опрос: среди американских евреев меньше всего исламофобов

Большинство евреев-американцев испытывают позитивное отношение к мусульманам - и эти чувства взаимны, согласно опросу, опубликованному в среду.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

Американский Мусульманский опрос, проведенный в январе 2019 года, показал, что 53% американцев-евреев положительно относятся к мусульманам - это самый высокий показатель среди всех опрошенных немусульманских религиозных групп, при этом отрицательно относятся к мусульманам 13%.

Аналогичным образом, 45% респондентов-мусульман положительно относятся к евреям, в то время как только 10% сообщили, что имеют негативные взгляды. Остальные респонденты были нейтральными.

Опрос был проведен Институтом социальной политики и понимания, исследовательской и пропагандистской организацией мусульманских американцев. Среди 2376 респондентов были 804 человека, которые идентифицировали себя как мусульмане, и 360 - как евреи.


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