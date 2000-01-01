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Смотрич требует приватизации Галей ЦАХАЛ и войны с разводами 02.05 10:07   MIGnews.com

Смотрич требует приватизации Галей ЦАХАЛ и войны с разводами

Газета Маарив публикует список коалиционных требований союза правых партий, которые представили лидеры этого блока, Рафи Перец и Бецалель Смотрич.

Перец и Смотрич требуют, чтобы в рамках коалиционного соглашения им были выделены портфели министра образования и министра юстиции. Лидеры блока также требуют приватизации радиостанции Галей ЦАХАЛ и внедрения государственной программы “усиления устойчивости семьи”.

В рамках программы предусмотрено выделение средств на добрачные консультации, психологическую помощь супругам требующим развода и обучение родителей.

Правые не только требуют поста министра юстиции, но также и того, чтобы в сферу ответственности министерства были возвращены суды.

Правые также требуют портфель министра образования, с тем, чтобы ответственность за приюты и убежища была передана этому министерству от министерства социальной защиты.

Перец и Смотрич также требуют, чтобы их партии был передан пост министра по делам Иерусалима и диаспоры, а также пост заместителя министра по делам религий, а также пост заместителя министра обороны, ответственного за службу тыла.

В списке требований - пост главы межминистерского комитета по переселению бедуинов Негева, пост главы межминистерского комитета по погребениям и кладбищам, пост главы межминистерского комитета древностей, пост заместителя спикера Кнессета, пост главы комитета Кнессета по конституции и законности.


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