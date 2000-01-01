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Фотограф: Амос Бен-Гершом 02.05 18:40   MIGnews.com

Нетаниягу о заседании в ЮНЕСКО

Нетаниягу на викторине по знанию Танаха:
"В мире нет народа, для которого Иерусалим важнее и свят больше чем для еврейского народа, несмотря на то, что сегодня в ЮНЕСКО проводится заседание, на котором пытаются отрицать эту простую истину. Мы согласны с ЮНЕСКО, мы придерживаемся нашей правда, которая является истиной. На протяжении всей истории еврейского народа Иерусалим оставался сердцем нации, центром для паломничества, городом, лицом к которому молимся. С Иерусалимом связана духовность и государственность еврейского народа. Пророки Израиля видели этот город как всемирный центр мира и справедливости и как источник справедливости и веры."
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