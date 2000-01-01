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02.04 21:53   MIGnews.com

Союзники обрушились на Биби из-за сделки о нелегалах

Лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет обрушился с критикой на соглашение, заключенное Израилем с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которому из страну можно будет переселить 16 250 африканских нелегалов в обмен на предоставление другим 16 250 временного права на жительство.

Министр просвещения утверждает, что это "превратит Израиль в рай для инфильтрантов". Сам он считает эту сделкой "полной капитуляцией перед развернутой в последние месяцы кампании распространения лжи в СМИ".

"Изначальный план правительства относительно инфильтрантов был морально справедливым. Мы должны действовать только в его рамках", - считает Беннет.

Подверг данное соглашение критике и "ликудник" (правда, без депутатского портфеля) Гидеон Саар.

"Соглашение о сохранении в Израиле большинства нелегалов является серьезной ошибкой. Это демонстрация слабости, отказа от суверенитета и поощрения незаконной иммиграции в Израиль", - написал он в Twitter.

В то же время министр связи Аюб Кара ("Ликуд") придерживается противоположного мнения. Он написал, что сделка демонстрирует то, что правительство Нетаниягу выполняют свои обещания.

"Это справедливое, честное и моральное соглашение. Оно поддерживается международными организациями, а также решает проблемы жителей южного Тель-Авива. Именно то, что и обещал премьер-министр", - утверждает он.

Едва ли не жестче всех отреагировал лидер кампании за депортацию мигрантов из южного Тель-Авива Шеффи Паз.

"Соглашение является позором для Израиля и прямым результатом полного отказа от правительственной политики. Это предложение было представлено руководителям кампании как свершившийся факт и как "победа" в ожидании нашего одобрения. Жители южного Тель-Авива продолжат свою кампанию", - предупредил он.

В то же время депутаты "Мереца" и "Сионистского лагеря" предсказуемо одобрили данное соглашение.
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