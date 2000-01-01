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Италия ни в коем случае не примет нелегалов из Израиля | Фото: Noborder Network/Flickr02.04 21:12   MIGnews.com

Италия ни в коем случае не примет нелегалов из Израиля

Посольству Германии ничего неизвестно о том, чтобы правительство в Берлине просили принять часть африканских нелегальных мигрантов, которых собирается депортировать Израиль, а МИД страдающей от наплыва своих нелегалов Италии и вовсе отрицает любую возможность приема оных из Еврейского государства.

"Нам неизвестно о просьбе о приеме Германией находящихся в Израиле беженцев, в частности из африканских стран, в рамках программы переселения УВКБ. В последние годы Германия всегда полностью блюла свои гуманитарные обязательства путем приема беженцев-переселенцев и продолжит делать это в будущем", - цитирует "Гаарец" заявление посольства ФРГ в Израиле.

Министерство иностранных дел Италии заявило газете La Republica о том, что "Италия, Израиль и УВКБ не заключали соглашений о переселении просителей убежища из Израиля в течение следующих 5 лет".

В свою очередь вице-президент Италии, представитель ультра-правой "Северной лиги" Роберто Кальдероли, заявил: "Мы не собираемся это делать. В случае чего, когда сформируется новое правительство, мы вышлем своих нелегальных мигрантов и, конечно же, не станем принимать их из Израиля!"

Напомним, что сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил о заключении с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев соглашения о приеме 16 250 мигрантов западными странами вместо депортации из в "третьи государства". Взамен на это государство предоставит аналогичному числу нелегалов разрешение на временное проживание.

Однако при том, что на сегодняшний день в Израиле пребывают 39 тысяч просителей убежища из Судана и Эритреи, остается открытым вопрос: что делать с оставшимися 6 тысячами?
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