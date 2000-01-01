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ХАМАС просит Арабскую лигу подать на Израиль в МУС | Фото: Roman Boed/Flickr02.04 20:15   MIGnews.com

ХАМАС просит Арабскую лигу подать на Израиль в МУС

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль-Гейта подать на Израиль иск в Международный уголовный суд (МУС) из-за последней вспышки насилия на границе с сектором Газа, где на прошедших выходных израильскими солдатами были убиты 17 участников "Марша возвращения".

Со ссылкой на заявление пресс-службы Ханийе турецкое агентство "Анадолу" пишет, что в телефонной беседе с Абуль-Гейтом он подчеркнул необходимость "обратиться к Генеральной Ассамблее ООН, чтобы обсудить эти преступления и сформировать специальную следственную комиссию".

Напомним, что в субботу по требованию Кувейта уже в Нью-Йорке уже проходило экстренное заседание Совета Безопасности ООН, однако усилиями США принять итоговую резолюцию с осуждением действий ЦАХАЛа не удалось.

Абуль-Гейт, в свою очередь, осудил "израильское преступление против участников мирного собрания", из-за которых во вторник, 3 апреля, в Каире планируют провести заседание Арабской лиги.
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