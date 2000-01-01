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Формула нелегалов: 1 депортированный за 1 оставшегося | Фото: AFP02.04 17:38   MIGnews.com

Формула нелегалов: 1 депортированный за 1 оставшегося

Среди стран, которые примут африканских нелегальных мигрантов из Израиля в рамках соглашения, заключенного с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, будут Канада, Германия и Италия, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в понедельник.

Напомним, сегодня стало известно, что после заключения соответствующего договора с УВКБ Израиль отменил раскритикованный международным сообществом план депортации африканских нелегалов в "третьи страны".

Выступая на совместной пресс-конференции с Нетаниягу, министр внутренних дел Арье Дери сказал, что в результате непростых переговоров агентство ООН в конечном итоге согласилось переселить просителей убежища в западные страны в соотношении 1 к 1 с каждым просителем убежища, которому Израиль предоставит разрешение на временное проживание.

Таким образом, если страны Запада согласятся принять 16 тысяч мигрантов из Израиля, то ровно столько же смогут остаться. Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что в рамках сделки Еврейское государство покинут "не менее 16 250 африканских мигрантов".

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Израиле проживают более 39 тысяч просителей убежища из Судана и Эритреи.

На сегодняшней конференции Нетаниягу также отметил то, что БАГАЦ запретил государству депортировать мигрантов в страны, которые не станут их абсорбировать. В то же время он и Дери настаивают на том, что на "третьи страны" никто не давил и они отказались принимать мигрантов, которых депортировали насильно.

Как уже сообщалось, новый план будет реализован в три этапа в течение следующих пяти лет. Кроме того, будет создан специальный орган для улучшения условий жизни в Южном Тель-Авива.
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