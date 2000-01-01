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Гилад Эрдан: примирение с Турцией было ошибкой02.04 14:50   MIGnews.com

Гилад Эрдан: примирение с Турцией было ошибкой

Соглашение, подписанное с Турцией о примирении летом 2016 года, было "ошибкой". Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.

Комментируя вчерашний "обмен любезностями" Нетаниягу и Эрдогана в соцсетях, политик назвал турецкого лидера "антисемитом".

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Эрдан заявил, что Израилю, возможно, не стоило идти на примирение с Анкарой.

Он подчеркнул, что "Эрдоган является антисемитом, который продолжает поддерживать ХАМАС".

Эрдан призвал Израиль противостоять "враждебности и антисемитизму Эрдогана".

"Происходит странная вещь: Турция уничтожает курдов, оккупирует Северный Кипр, и это не мешает Западу признавать ее легитимным партнером", - цитирует Times of Israel слова израильского министра.

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись колкостями в соцсетях.

Так, турецкий лидер назвал главу израильского правительства "террористом", а Израиль "террористическим государством".
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