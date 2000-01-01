02.04 14:50 MIGnews.com
Гилад Эрдан: примирение с Турцией было ошибкой
Соглашение, подписанное с Турцией о примирении летом 2016 года, было "ошибкой". Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.
Комментируя вчерашний "обмен любезностями" Нетаниягу и Эрдогана в соцсетях, политик назвал турецкого лидера "антисемитом".
В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Эрдан заявил, что Израилю, возможно, не стоило идти на примирение с Анкарой.
Он подчеркнул, что "Эрдоган является антисемитом, который продолжает поддерживать ХАМАС".
Эрдан призвал Израиль противостоять "враждебности и антисемитизму Эрдогана".
"Происходит странная вещь: Турция уничтожает курдов, оккупирует Северный Кипр, и это не мешает Западу признавать ее легитимным партнером", - цитирует Times of Israel слова израильского министра.
Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись колкостями в соцсетях.
Так, турецкий лидер назвал
главу израильского правительства "террористом", а Израиль "террористическим государством".
Поделиться
Все по теме
Комментарии