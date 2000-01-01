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`Силы ЦАХАЛа действовали исключительно законно` 02.04 12:53   MIGnews.com

"Силы ЦАХАЛа действовали исключительно законно"

Бывший министр внутренней безопасности Авигдор Кахалани считает, что израильские силы безопасности "действовали исключительно законно" в ответ на "марш миллионов", организованный ХАМАСом. Об этом он заявил в интервью Аруц Шева в воскресенье вечером, 2 апреля.

"В конце концов, мы должны следит за тем, что кто-то пересек границу [Израиля], кто-то взорвал трактор или ударил солдата. В этих вопросах важно именно действие", - отметил Кахалани.

"Я думаю, что силы ЦАХАЛ действовали совершенно законно. Как по мне это – еще не конец. Будут более сложные [в плане оперативной обстановки] дни, особенно – День независимости государства Израиль", - заключил экс-министр.

Напомним, 31 марта тысячи палестинцев приняли участие в массовых беспорядках. В результате столкновений с силами ЦАХАЛа погибли 16 арабов.

ООН, ЕС и некоторые мировые державы осудили израильские действия на границе Газы.
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