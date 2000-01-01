02.04 10:57 MIGnews.com

Экс-президент Польши осудил "Закон о Холокосте"

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Бывший президент Польши Бронислав Коморовский резко раскритиковал недавно принятый "Закон о Холокосте", который криминализирует какие-либо попытки связать польское население с нацистскими или коммунистическими преступлениями против евреев во время Второй мировой войны.Он назвал принятие спорного законопроекта "провалом" и "политической ошибкой".В интервью 10 каналу экс-президент заявил: "Это противоречит нашим целям, и защита своего доброго имени стала невозможной. Принятие закона наоборот вызвало лишь критику в адрес Польши"."Благими намерениями вымощена дорога в ад", - заключил Коморовский.Принятый законопроект был очень резко встречен в Израиле, где он был раскритикован представителями всего политического спектра, а Яд ва-Шеме заявили, что он наносит ущерб обсуждению и исследованиям геноцида еврейского народа.