Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr/Republic of Korea02.04 10:57   MIGnews.com

Экс-президент Польши осудил "Закон о Холокосте"

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский резко раскритиковал недавно принятый "Закон о Холокосте", который криминализирует какие-либо попытки связать польское население с нацистскими или коммунистическими преступлениями против евреев во время Второй мировой войны.

Он назвал принятие спорного законопроекта "провалом" и "политической ошибкой".

В интервью 10 каналу экс-президент заявил: "Это противоречит нашим целям, и защита своего доброго имени стала невозможной. Принятие закона наоборот вызвало лишь критику в адрес Польши".

"Благими намерениями вымощена дорога в ад", - заключил Коморовский.

Принятый законопроект был очень резко встречен в Израиле, где он был раскритикован представителями всего политического спектра, а Яд ва-Шеме заявили, что он наносит ущерб обсуждению и исследованиям геноцида еврейского народа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:29
ЦАХАЛ готовится к сносу дома террориста
10:14
Британия определилась, как ответит РФ за высылку дипломатов
09:58
Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в церкви
08:50
Космическая станция "Тяньгун-1" вот-вот упадет на Землю
08:30
Франция обеспокоена инцидентами в Газе
08:21
В Индии завалилась гостиница, есть жертвы
07:50
Арестованы три араба, пытавшихся пересечь границу Израиля
07:37
Министр Маас говорит, что РФ нужна Западу как партнер
07:13
ПА призвала провести экстренное заседание ЛАГ
05:19
В британской столице количество убийств достигло пика
04:44
За сутки 100 мирных жителей вышли из Восточной Гуты
03:27
Видео: гепард запрыгнул в джип к туристу  
02:27
Журналистам удалось заглянуть в секретный поезд Ким Чен Ына
01:33
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus