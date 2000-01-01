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Объявлена дата визита Аббаса в Москву | Фото: kremlin.ru02.04 09:57   MIGnews.com

Объявлена дата визита Аббаса в Москву

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас посетит Россию 11 мая, сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафез Нофаль.

"Мы подтверждаем визит Аббаса в РФ 11 мая. Подтверждение получено от российской стороны. Пока не ясно, состоится ли встреча лидеров РФ и Палестины в Москве или в Сочи", - цитирует его агентство ТАСС.

По словам посла, главной темой для обсуждения Абу Мазена с русскими станет разрешение арабо-израильского конфликта и развитие двусторонних отношений.

"Лидеры РФ и Палестины обсудят шаги, необходимые для возобновления палестино-израильских мирных переговоров с учетом состоявшегося в марте телефонного разговора Трампа и Аббаса. Стороны также обсудят развитие двусторонних отношений по итогам второго заседания российско-палестинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится 4-7 апреля в Москве", - сказал Нофаль.
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