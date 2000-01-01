02.04 18:07 MIGnews.com

Израиль: повышения пенсионного возраста для женщин не будет

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Сага об изменении пенсионного возраста у женщин подошла к своему концу. Финансовая комиссия Кнессета приняла решение об отмене положения закона о пенсионном возрасте, согласно которому пенсионного возраста для женщин должен был повыситься автоматически в том случае, если до сентября 2016 года не будет принято иного решения.Предоставив министерству финансов четыре отсрочки в надежде получить рекомендации, депутаты Кнессета решили пока что поставить в этом деле точку: автоматическое повышение пенсионного возраста отменено, а министерству финансов предложено представить свои рекомендации до 30 апреля 2017 года. Ожидается, что в основу рекомендаций министерства финансов лягут выводы комиссии, созданной министром финансов Моше Кахлоном, для анализа возможности повышения пенсионного возраста для женщин.Комиссия рекомендовала повысить в течение 12 лет пенсионный возраст, составляющий сегодня 62 года, до 65 лет. Комиссия не согласилась с требованием Министерства финансов повысить пенсионный возраст для женщин до 67 лет, но также не согласилась и с требованием депутатов повысить его всего до 64 лет. Вместе с этим, когда в процессе постепенного повышения пенсионный возраст достигнет 64 лет, будет проведена дополнительная проверка необходимости повышения до 65 на основании таких параметров, как размер пенсий и уровень участия в рабочей силе. Одним из сторонников увеличения пенсионного возраста для женщин является Банк Израиля. Согласно проведенному им исследованию, повышение пенсионного возраста для женщин в 2004 году с 60 до 62 лет удвоило уровень занятости женщин в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, повышение пенсионного возраста позволит сократить ежегодные выплаты соцстрахом пособий по старости, которые уже сегодня являются наиболее «дорогим» пособием.