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Работу хранилища аммиака в Хайфе могут продлить до 1 июня | Фото: Thinkstock02.04 16:24   MIGnews.com

Работу хранилища аммиака в Хайфе могут продлить до 1 июня

Правительство приняло к сведению мнение министра экологии Зеэва Элькина о необходимости продления работы хранилища аммиака в Хайфе до 1 июня с целью позволить хозяйственной структуре подготовиться к альтернативным решениям поставки аммиака.

Некоторые министры заявили, что для подготовки необходимо больше времени и рекомендовали продлить её период до 1 августа.

Подводя итог обсуждению, премьер-министр заявил, что министр экологии и министр экономики рассмотрят предложения министров и будут действовать в соответствии со своими полномочиями. Премьер-министр сказал, что параллельно предпринимаются шаги по разработке альтернативных решений поставки аммиака как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Правительство принимает во внимание положение тысячи пятисот сотрудников, которым грозит увольнение перед праздником Песах, тысяч других людей, которых это затронет косвенно, а также промышленные нужды.
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