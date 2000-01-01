Работу хранилища аммиака в Хайфе могут продлить до 1 июня
Правительство приняло к сведению мнение министра экологии Зеэва Элькина о необходимости продления работы хранилища аммиака в Хайфе до 1 июня с целью позволить хозяйственной структуре подготовиться к альтернативным решениям поставки аммиака.
Некоторые министры заявили, что для подготовки необходимо больше времени и рекомендовали продлить её период до 1 августа.
Подводя итог обсуждению, премьер-министр заявил, что министр экологии и министр экономики рассмотрят предложения министров и будут действовать в соответствии со своими полномочиями. Премьер-министр сказал, что параллельно предпринимаются шаги по разработке альтернативных решений поставки аммиака как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Правительство принимает во внимание положение тысячи пятисот сотрудников, которым грозит увольнение перед праздником Песах, тысяч других людей, которых это затронет косвенно, а также промышленные нужды.