02.04 13:22 MIGnews.com

Нетаниягу: "Праща Давида" заступила на боевое дежурство

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Открывая сегодня заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Мы привержены безопасности граждан Израиля. Следуя этому обязательству, мы действуем последовательно и систематически укрепляя возможности государства Израиль атаковать врага и укрепляя наши оборонительные возможности.Сегодня во второй половине дня мы переводим в оперативный режим систему противоракетной обороны под названием «Волшебная палочка» (Праща Давида). Это важная новость. Все граждане Израиля почувствовали значительные достижения системы «Железный купол» против ракет ближнего радиуса действия во время последней операции в Газе. Мы также разработали систему «Хец», предназначенную для поражения баллистических ракет дальнего действия и другие средства. «Волшебная палочка» – система среднего радиуса действия, имеющая огромное значения для безопасности Израиля, и я хочу поблагодарить сотрудников министерства обороны, ЦАХАЛа, НИОКР и других ведомств, принимавших участие в разработке этой системы. Мы защищаем тыл.Параллельно мы пытаемся разрешить кризис вокруг резервуара с аммонием. С одной стороны, у нас есть обязательства перед жителями Крайот по обеспечению безопасности. Это ясно как белый день, это приоритетный вопрос. В то же время мы делаем всё, чтобы избежать увольнения 1500 сотрудников в канун Песаха, а также избежать нанесения ущерба промышленности, ещё не подготовившейся к реализации решения по закрытию резервуара. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы придем к решению".