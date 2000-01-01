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02.04 07:10   MIGnews.com

"По уровню свободы слова Израиль стал Турцией или Россией"

Вот, казалось бы, очередной политический кризис в правительстве Израиля решен – Биньямин Нетаниягу и Моше Кахлон нашли компромисс в вопросе реформы телерадиовещательной компании. Однако, как оказалось, принятый правительством план не устроил народ.

Вечером 1 апреля в Тель-Авиве прошла демонстрация, участники которой увидели в решении закрыть новостное подразделение новой национальной телерадиокомпании попытку оказать политическое давление на СМИ. В ходе митинга протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли перекресток Азриэли.

В руках участники акции несли транспаранты как с критикой премьера и министра финансов, так и "Свободу СМИ", "Это не компромисс, а мошенничество" и "Демократия = свободная журналистика". Кроме того, они скандировали лозунги "хватит – значит хватит", "телевещание – народу".

Председатель телерадиовещательной компании Израиля Гиль Омер также раскритиковал сделку, обвинив Биньямина Нетаниягу в ущемлении демократии и увольнении сотен людей, потому что "ему не понравились 3-4 из них".

"Правительство просто пришло и взяло под контроль общественное телерадиовещание. Премьер решил, что именно он будет назначать телеведущих, редакторов и репортеров. Мы превращаемся в Турцию или Россию", - заявил он в эфире 2-го канала ИТВ, добавив, что всегда воздерживался от политической ангажированности и никогда не принимал участия в митингах.

Омер уверяет, что назначение на должность телеведущей вечернего выпуска новостей супруги бывшего соратника премьера Гидеона Саара – Геулы Эвен-Саар – тоже было мотивировано не политическими предпочтениями, а исключительно ее профессионализмом и узнаваемостью.
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