02.04 12:08 MIGnews.com

Комитет Спасения Торы угрожает работе аэропорта Бен-Гурион

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Так называемый “Комитет спасения Мира Торы”, организовавший демонстрации ультраортодксов-противников призыва в ЦАХАЛ в Иерусалиме сообщил о своем намерении расширить поле битвы с Государством Израиль и организовать массовые беспорядки в международном аэропорту Бен-Гурион.“Комитет” издал заявление, в котором предупреждает о возможных срывах в расписании полетов, и предлагает пассажирам “следить за сообщениями, которые будут опубликованы в ближайшие дни, с тем, чтобы у них была возможность изменить время вылета, и прибыть в аэропорт до того, как начнутся неприятности”.