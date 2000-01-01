Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Комитет Спасения Торы угрожает работе аэропорта Бен-Гурион | Фото: Thinkstock02.04 12:08   MIGnews.com

Комитет Спасения Торы угрожает работе аэропорта Бен-Гурион

Так называемый “Комитет спасения Мира Торы”, организовавший демонстрации ультраортодксов-противников призыва в ЦАХАЛ в Иерусалиме сообщил о своем намерении расширить поле битвы с Государством Израиль и организовать массовые беспорядки в международном аэропорту Бен-Гурион.

“Комитет” издал заявление, в котором предупреждает о возможных срывах в расписании полетов, и предлагает пассажирам “следить за сообщениями, которые будут опубликованы в ближайшие дни, с тем, чтобы у них была возможность изменить время вылета, и прибыть в аэропорт до того, как начнутся неприятности”.

.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:28
"В Чечне геев нет"
13:22
Нетаниягу: "Праща Давида" заступила на боевое дежурство
13:14
Либерман: пусть ХАМАС ищет убийц Фукаха среди своих
12:35
Израиль готовится к волне терактов на Песах
12:05
Соглашения нет, но строительство в поселениях сократят
11:30
В палестинском книжном магазине производили взрывчатку
11:14
Мандельблит запрещает Нетаниягу возглавлять Минсвязи
10:36
Девочки 14 и 15 лет планировали теракт во Франции
09:57
Объявлена дата визита Аббаса в Москву
09:25
На горе Хермон пошел снег
08:59
Богачам Амстердама напоминать о Холокосте недопустимо
08:31
Сын Евгения Евтушенко рассказал, от чего умер его отец
08:04
Офицер убивший террориста: он прыгнул на меня, и я выстрелил
07:53
Наводнение в Колумбии: Стихия унесла более 200 жизней  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus