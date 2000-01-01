02.04 12:05 MIGnews.com

Соглашения нет, но строительство в поселениях сократят

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Офис премьер-министра Израиля распространил утром 2 апреля заявление, проясняющее ситуацию со строительством в израильских поселениях на Западном берегу.На настоящий момент не существует какого-то официального соглашения с Соединенными Штатами по данному вопросу, но с учетом настроений в администрации президента, Израиль предпринимает значительные шаги для сокращения строительства на территориях. Израиль будет “по возможности ограничиваться строительством в пределах существующих поселений”.Израиль не позволит организовывать новые поселенческие форпосты. Для эвакуированных из Амоны будет построено новое поселение, которое будет находиться в рамках юрисдикции поселения Шило.