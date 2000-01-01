02.04 11:14 MIGnews.com

Мандельблит запрещает Нетаниягу возглавлять Минсвязи

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Юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит будет рекомендовать премьер-министру Нетаниягу назначить к концу этого месяца постоянного министра связи, обязанности которого временно были переданы члену "Ликуда" Цахи Анегби. Об этом 2 апреля сообщил портал Ynet, ссылаясь на свои источники.При этом Мандельблит уведомит Нетаниягу о том, что он не сможет назначать на этот пост самого себя из-за конфликта интересов. Напомним, что он удерживал портфель главы Минсвязи с момента перевыборов в 2015 году, временно вручив его Анегби лишь в феврале этого года после соответствующего ходатайства Верховного суда Израиля на фоне скандала о его сговоре с владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом.В то же время необходимо отметить, что Основной закон о правительстве запрещает продлевать срок полномочий министров, назначенных временно.Несмотря на это, предполагается, что Мандельблит позволит Нетаниягу и далее заниматься решением конфликта вокруг создания нового телерадиовещательной компании "Кан", которая стала камнем преткновения между ним и министром финансов Моше Кахлоном.