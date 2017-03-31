"Последние учения перед войной с "Хизбаллой"

Израиль проводит масштабные учения на северной границе, и командиры называют происходящее “последней тренировкой” перед предстоящей войной с “Хизбаллой”.
Это - миссия, на которой Израиль сфокусирован на протяжении десяти лет, миновавших с момента окончания войны с про-иранской группировкой. Но нынешние учения имеют дополнительное значение на фоне нарастающей напряженности между двумя старыми врагами. Среди прочего, следует особо выделить инцидент со сбитой сирийской ракетой , выпущенной по израильским самолетам, атаковавшим колонну с оружием для “Хизбаллы”.
Полковник Коби Валер, командир военной базы Эльяким говорит: “Мы пытаемся создать для солдат и командиров такую обстановку, которая будет выглядеть как реальная война, с тем, чтобы они почувствовали, с чем им придется иметь дело на войне, чтобы во время боевых действий у них было чувство, что они это уже видели”.
Полковник добавляет: “Участвующие в учениях силы знают, что это может оказаться их последними маневрами перед войной”.
Капитан Офек Синай, 26-летний командир взвода, говорит: “Несомненно, если мы повторяем это по несколько недель в год, это увеличивает уверенность в себе бойцов”.
Израиль готовит не только людей, но и вооружения - и “Хизбаллу” ждет много неприятных сюрпризов. На прошлой неделе были закончены последние испытания системы ПРО “Праща Давида”, которая в эти дни принимается на вооружение ЦАХАЛем, и встанет на боевое дежурство уже в начале апреля. Система специфически предназначена для перехвата ракет среднего радиуса из арсеналов “Хизбаллы”.
Командир батареи “Праща Давида” подполковник Коби Регев говорит: “Мы заканчиваем долгий процесс испытаний оружейной системы. Это новая и более современная система, которая будет интегрирована и с “Железным Куполом”, и с Arrow. Она более релевантна в отношении угроз против израильских граждан”.
Кроме того, принято решение об оснащении системой противоракетной защиты Меиль Руах не только танков Меркава IV, но и Меркава III, а также бронетранспортеров Намер. В Израиле впервые упомянули тот факт, что Мэиль Руах не только нейтрализует угрозу самых современных противотанковых ракет, но и с помощью своего радара в доли секунды фиксирует источник огня. Это полностью меняет картину современного боя и роль танка в сухопутном маневре. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Мэиль Руах, летальный сюрприз для "Хизбаллы".
В 2006 году “Хизбалла” выпустила по северным городам и деревням Израиля более 4 тысяч ракет, в то время как Израиль подверг бомбардировкам Южный Ливан. В ходе войны погибли 1200 ливанцев, 121 израильский солдат, и 44 гражданина Израиля.
Несмотря на военное превосходство, Израиль закончил войну с чувством того, что он не нанес сокрушительный удар, на который рассчитывал. Комиссия расследования установила, что военные не были адекватно подготовлены к войне, которая внезапно началась после того, как боевики “Хизбаллы” перешли через границу и похитили двух израильских солдат. Многие израильские военные признают, что недооценивали потенциал “Хизбаллы”.
Несмотря на это, война создала баланс устрашения, обеспечивший десять лет мира на северной границе.
В последние годы “Хизбалла” увязла в сирийской войне, где она сражается на стороне президента Башара Асада - несет тяжелые потери.
Израиль многократно предупреждал, что что будет действовать для того, чтобы не допустить получение “Хизбаллой” современных вооружений. Только в прошлом месяце он публично признал факт налета на колонну с оружием для “”Хизбаллы” в Сирии. Израиль опасается, что в руки врага попадут противокорабельные и зенитные ракеты.
Израильская разведка полагает, что в настоящий момент "Хизбалла" не заинтересована в войне с Израилем, но инцидент на границе может привести к "незапланированной эскалации".