Визит принца Уильяма не будет носить политический характер
Визит принца Уильяма в Израиль не будет носить политический характер. Об этом заявил посол Великобритании в Израиле Дэвид Куорри в пятницу, 2 марта.
"Этот визит не будет политическим. Темой визита станет прочность нынешних отношений между Израилем и Великобританией. Он не будет посвящен обсуждению мирного процесса или подобных вопросов", - цитирует Ynet слова британского посла.
Комментируя сообщения о запланированном визите Куорри отметил, что это станет первым случаем, когда член британской королевской семьи посещает Израиль. Кроме того он выразил уверенность в успехе этого визита.
"Я не сомневаюсь, что поездка принца будет успешной, которая окажет самое положительное влияние на отношения между Соединенным Королевством и Израилем", - подчеркнул британский дипломат.
Он также добавил, что точные даты визита принца будут известны в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что принц Уильям, герцог Кембриджский, готовится нанести первый в истории официальный визит представителя британской короны в Израиль, а также на территории Палестинской Автономии.