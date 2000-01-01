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youtube 02.03 16:24   MIGnews.com

Визит принца Уильяма не будет носить политический характер

Визит принца Уильяма в Израиль не будет носить политический характер. Об этом заявил посол Великобритании в Израиле Дэвид Куорри в пятницу, 2 марта.

"Этот визит не будет политическим. Темой визита станет прочность нынешних отношений между Израилем и Великобританией. Он не будет посвящен обсуждению мирного процесса или подобных вопросов", - цитирует Ynet слова британского посла.

Комментируя сообщения о запланированном визите Куорри отметил, что это станет первым случаем, когда член британской королевской семьи посещает Израиль. Кроме того он выразил уверенность в успехе этого визита.

"Я не сомневаюсь, что поездка принца будет успешной, которая окажет самое положительное влияние на отношения между Соединенным Королевством и Израилем", - подчеркнул британский дипломат.

Он также добавил, что точные даты визита принца будут известны в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что принц Уильям, герцог Кембриджский, готовится нанести первый в истории официальный визит представителя британской короны в Израиль, а также на территории Палестинской Автономии.
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