02.03 12:27 MIGnews.com

Законопроект о призыве: ШАС не согласен с "Яадут ха-Тора"

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Председатель комиссии Кнессета по образованию Яаков Марги (ШАС) раскритиковал партию "Яадут ха-Тора" за ее решение связать голосование по Закону о призыве с Законом о бюджете.Об этом в пятницу, 2 марта сообщает Arutz Sheva.По его словам, "Яадут ха-Тора" занимаясь продвижением нового законопроекта, закрепляющего право учащихся ешив на отсрочку от службы в израильской армии, "делает подарок", выступая за принятие Закона о бюджете."Ашкеназские ультраортодоксальные партии ошибались. Нам необходимо настоять на более сбалансированной версии законопроекта, и только тогда мы сможем продвигаться вперед даже после утверждения бюджета. Не исключено, что законопроект пройдет еще перед утверждением бюджета", - сказала Марги в интервью корреспонденту радиостанции "Решет Бэт".Он отметил, что то нынешняя коалиция должна быть сохранена: "Мы должны сохранить коалицию, и Арье Дери действовал мудро, в отличие от Яакова Лицмана и Моше Гафни", - добавил Марги.Ранее депутат Кнессета Одед Форер ("Исраэль Бейтейну") подверг критике ультраортодоксальные партии, обвинив их в "вымогательстве и шантаже" в адрес коалиции.