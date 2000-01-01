03.03 05:45 MIGnews.com

Сенаторы США - за введение дополнительных санкций против РФ

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Американский сенатор Джон Маккейн считает, что конгресс должен создать специальный комитет для расследования влияния России на выборы президента США. Выступая в прямом эфире телекомпании CNN, Маккейн назвал несомненными попытки Москвы вмешаться в выборы и "разрушить демократию"."Если бы Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы, это стало бы ударом по демократии", - заявил он, признав, однако, что создание спецкомитета займет длительное время.По словам Джона Маккейна, у разведслужб США должна быть возможность изучить факты и сделать свои выводы до создания этого комитета.В свою очередь сенатор Линдси Грэм в ходе эфира призвал наказать Россию и ввести в отношении нее дополнительные санкции за «вмешательство в выборы». Он выступил против отмены ограничительных мер, отметив, что "последнее, что должен делать президент США Дональд Трамп, - это снимать" с РФ санкции.В конце прошлого года американские спецслужбы обвинили РФ в попытке вмешательства в выборы президента США. В Кремле эти претензии категорически отвергли, назвав их безосновательными.