Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Commons.wikimedia.org 03.03 05:45   MIGnews.com

Сенаторы США - за введение дополнительных санкций против РФ

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что конгресс должен создать специальный комитет для расследования влияния России на выборы президента США. Выступая в прямом эфире телекомпании CNN, Маккейн назвал несомненными попытки Москвы вмешаться в выборы и "разрушить демократию".

"Если бы Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы, это стало бы ударом по демократии", - заявил он, признав, однако, что создание спецкомитета займет длительное время.

По словам Джона Маккейна, у разведслужб США должна быть возможность изучить факты и сделать свои выводы до создания этого комитета.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм в ходе эфира призвал наказать Россию и ввести в отношении нее дополнительные санкции за «вмешательство в выборы». Он выступил против отмены ограничительных мер, отметив, что "последнее, что должен делать президент США Дональд Трамп, - это снимать" с РФ санкции.

В конце прошлого года американские спецслужбы обвинили РФ в попытке вмешательства в выборы президента США. В Кремле эти претензии категорически отвергли, назвав их безосновательными.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:24
Исследование:термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев
03:03
Пугачева показала сына, который танцует круче Цискаридзе
02:36
Доказана связь между ожирением и раком
01:35
Названы популярные месяцы для разводов
00:41
Мама Пэрис Хилтон неудачно пошутила над Дженнифер Энистон
23:29
Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
22:22
Хосни Мубарак оправдан
21:44
Россию лишили ЧМ-2021 по биатлону
21:15
Депутаты Кабель и Яхимович вступили в секретный сговор
21:10
Ж/д станция "Ха-Шалом" закрыта: как избежать проблем
20:14
ХАМАС запрещает называть новорожденных Махмудами Аббасами
19:49
В Испании появился "министр секса"
19:28
СМИ: россиянин хотел пронести бомбу на борт Turkish Airlines
18:44
Полуголая модель в никабе - на обложке первого Vogue Arabia
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus