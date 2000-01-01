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Из-за России: Генпрокурора США обвинили во лжи под присягой 02.03 08:03   MIGnews.com

Из-за России: Генпрокурора США обвинили во лжи под присягой

В США набирает новый скандал, связанный с предполагаемым воздействием российского государства на президентские выборы.

Газета сообщает, что в разгар президентской кампании, в сентябре 2016 года генеральный прокурор Джеф Сешнс дважды встречался с послом России Сергеем Кисляком.

Ранее из-за контактов с Кисляком был вынужден подать в отставку советник по национальной безопасности Трампа Майк Флинн.

Сешнс распространил заявление в котором говорится: “Я никогда не встречался с российскими официальными представителями для того, чтобы обсуждать проблемы президентской кампании. Я не имею представления, в чем меня обвиняют. Все это - ложь”.

Сешнс, бывший сенатор от Алабамы был одним из самых ранних сторонников Трампа, не рассказал под присягой в момент вступления в должность о своих контактах с Кисляком.

Лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелози заявила: “После того, как генеральный прокурор лгал под присягой Конгрессу, он должен уйти в отставку. Сешнс не подходит на должность главы нашей правоохранительной системы и должен уйти. Необходимо создать независимую, двухпартийную комиссию для расследования политических, финансовых и личных связей Трампа с русскими”.

В заявлении Белого Дома все обвинения в отношении Сешнса опровергаются: “Сешнс встречался с российским послом официально, в качестве члена комитета Сената по вооруженным силам. Это полностью соответствует его показаниям перед Сенатом”. На слушаниях 10 января Сешнс, в ответ на вопрос о связях кампании с русскими заявил: “Мне ничего неизвестно о подобного рода активности. Я не имел связи с русскими”.

Пресс-представитель Сешнса Исгур Флорс заявила: “Нет ничего вводящего в заблуждение в этом ответе. Его спросили о связях России и Трампа во время президентской кампании - не о его встречах в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам”.
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