02.03 12:25 MIGnews.com

Барак Обама готов вернутся в политику

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Бывший президент США Барак Обама готовиться к возвращению на политическую сцену спустя несколько месяце после ухода с должности главы государства. Об этом сообщил экс генпрокурор США Эрик Холдер.Как пишет Politico, Холдер заявил, что он вместе с бывшим президентом обсуждает, каким образом он может помочь Национальному демократическому комитету в сборе средств и поработать консультантом в законодательном процессе.Одной из главных задач Обамы и высокопоставленных политиков из Демократической партии являются изменения избирательной карты США и границ округов."Он готов приступить. Это битва за нашу демократию" – резюмировал Холдер.