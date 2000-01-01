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flickr 02.03 12:25   MIGnews.com

Барак Обама готов вернутся в политику

Бывший президент США Барак Обама готовиться к возвращению на политическую сцену спустя несколько месяце после ухода с должности главы государства. Об этом сообщил экс генпрокурор США Эрик Холдер.

Как пишет Politico, Холдер заявил, что он вместе с бывшим президентом обсуждает, каким образом он может помочь Национальному демократическому комитету в сборе средств и поработать консультантом в законодательном процессе.

Одной из главных задач Обамы и высокопоставленных политиков из Демократической партии являются изменения избирательной карты США и границ округов.

"Он готов приступить. Это битва за нашу демократию" – резюмировал Холдер.
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