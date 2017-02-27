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`Хизбалла` показала удар по Димоне 02.03 10:37   MIGnews.com

"Хизбалла" показала удар по Димоне

В социальных сетях появился клип “Хизбаллы”, в котором описывается удар террористов по объектам стратегической инфраструктуры Израиля.




Глава “Хизбаллы” Хассан Насралла, в нескольких последних речах выступил с угрозами нанести удары по хранилищу аммиака в Хайфе и по ядерному реактору в Димоне.

Насралла сказал: “Я призываю израильтян не только убрать хранилище аммиака из Хайфы, но и демонтировать ядерный реактор в Димоне. Израильское ядерное оружие, представляющее угрозу всему региону, будет обращено нами против него самого”.

Насралла заявил: "Вы будете удивлены тем, что что у нас имеется, и что может повлиять на ход любой войны. Израиль продолжает отпускать угрозы в адрес Ливана и рассуждает о третьей ливанской войне и о том, что он будет делать во время этой войны. Мы слышим эти угрозы с момента окончания войны в июле 2006 года. Каждый день мы слышим заявления о третьей ливанской войне и о предстоящей мести. Новые угрозы основаны на выборах Трампа, но политика новой американской администрации в нашем регионе еще не ясна".

В последние недели “Хизбалла” начала громогласно объявлять о своих планах войны против Израиля, которые предусматривают не только ракетные обстрелы израильской территории, но и вторжение в Галилею, сопровождающееся высадкой морского десанта в прибрежной полосе. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Ракеты и десант: новые возможности “Хизбаллы” меняют баланс сил".
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