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02.03 10:28   MIGnews.com

ВВС Канады будут сбивать пассажирские самолеты

ВВС Канады могут получить разрешение сбивать захваченные террористами пассажирские самолеты, в случае угрозы местному населению. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на секретные материалы.

Телеканал отмечает, что в документах освещены сценарии поведения военных при атаке террористов. В одном приводится пример теракта 9/11, когда боевики захватили самолет. В этом случае правительство не исключает, что отдадут ВВС Канады приказ о том, чтобы сбить пассажирский лайнер.

Однако при этом телеканал не раскрывает детали плана из-за соображений секретности.
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