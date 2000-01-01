02.02 09:17 MIGnews.com

Трамп в ярости от "дурацкой сделки" с Австралией

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Президент Дональд Трамп прервал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малькольмом Торнболлом, несмотря на то, что две страны являются ближайшими союзниками.Торнболл, бывший инвестиционный банкир, комментируя произошедшее, назвал разговор с Трампом “худшим из всех, которые у меня когда либо были с политиками”.Разговор, который должен был продлится час, был прерван Трампом через 25 минут.Среди обсуждавшихся проблем был вопрос о 1250 беженцах, которые Австралия отказалась принять, но которых согласился принять президент Обама.Скандал был вызван попыткой Торнболла выяснить, исполнит ли Трамп обязательства, взятые на себя Америкой при Обаме.Трамп якобы сказал Торнболлу, что речь идет “о самой худшей сделке”.Администрация Трампа позднее заявила, что беженцы будут приняты, но “только после самой тщательной проверки”.Трамп после этого выразил свое крайнее неудовольствие в твиттере: “Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи незаконных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту дурацкую сделку”.